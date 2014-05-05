Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на каховском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 июля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что военносоужащие обеспечили контроль островной зоны реки. Артиллерия не допустила перегруппировку войск противника.

Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БпЛА. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

За минувший день армия киевского режима лишилась до 100 человек личного состава убитыми и ранеными. Во время контрбатарейной борьбы у ВСУ уничтожены 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, 152-миллиметровое орудие Д-20 и склад боеприпасов. Ударные беспилотники вывели из строя три единицы автомобильной техники.

Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК.

Фото и видео: Минобороны России