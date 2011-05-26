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Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК

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Российские и китайские стратегические бомбардировщики провели совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. От России авиационная группа была представлена ракетоносцами Ту-95МС от Воздушно-космических сил, а от КНР - самолетами Хун-6к ВВС НОАК .

Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более 5 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.

пресс-служба Минобороны России

Известно, что на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. Во время полета российскими и китайскими экипажами отработаны вопросы взаимодействия. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30СМ и Су-35С ВКС России. Авиация работала в соответствии с положениями международного права.

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Фото и видео: Минобороны России

 

Теги: берингово море, вкс россии, китай, минобороны, ноак, тихий океан, ту-95мс, чукотское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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