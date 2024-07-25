В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении живой силы ВСУ и иностранных наемников.

Российский боевой расчет на специальной военной операции из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. Известно, что объект противников располагался на территории промышленной зоны в городе Харькове. Военнослужащие успешно ликвидировали до сотни бойцов армии киевского режима, включая 40 зарубежных инструкторов. Сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны разместили в социальных сетях видеозапись удара.

"Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион". Уничтожено около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России