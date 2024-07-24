Владимир Сальдо показал на ролике кадры выполнения задачи в Херсонской области.

Российские артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике армии киевского режима, размещенным на правом берегу реки Днепр на херсонском направлении. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Министерства по обороне страны. Видеозапись выполнения боевой задачи размещена в Telegram-канале главы Херсонской области Владимира Сальдо.

После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника на правом берегу Днепра, их координаты были переданы "реактивщикам". Результатом работы стало полное уничтожение .... украинских националистов. пресс-служба Минобороны РФ

По словам представителей РСЗО, расход боевого комплекта зависит от характера цели. Снарядами расчеты обеспечены в полном объеме, так как выявленные цели ВСУ поражаются с первого залпа таким количеством реактивных снарядов, которое гарантированно обеспечит ликвидацию разведанного военного объекта.

Минобороны заявило о поражении батареей "Рапир" позиций и пехоты ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо