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Минобороны заявило о поражении батареей "Рапир" позиций и пехоты ВСУ

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Задача выполнена "Югом" на донецком направлении.

Батарея 100-миллиметровых противотанковых пушек "Рапира" от 110-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожила позиции и группу пехоты армии киевского режима на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что артиллерия ежедневно выполняет огневые задачи по ликвидации личного состава, техники и складов противников.

Получив данные от разведчиков с координатами и поразив цели, артиллерийская батарея 100-мм противотанковых пушек "Рапира" 110-й мотострелковой бригады группировки точным огнем уничтожила группу пехоты ВСУ на одном из участков фронта.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что за точность артиллеристы называют "Рапиру" "снайперской винтовкой". Известно, что оружие способно производить до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки, а дальность огня - более 7 километров. Заряжающий боевого расчета рассказал журналистам, что противотанковая батарея работает ради прикрытия сил пехоты.

Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, донецкое направление, минобороны, рапира, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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