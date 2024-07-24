Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 24 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что артиллерия и тяжелые огнеметные системы помогли военнослужащим поразить опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72 механизированной бригады, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады территориальной обороны армии киевского режима, а также 17 бригады национальной гвардии Украины, размещенных в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное.

Улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах совхоза Октябрь, Сторожевого и Гуляйполя. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Противник лишился до 115 человек личного состава убитыми и ранеными, семи автомобилей, 155-миллиметровой буксируемой гаубицы FH-70 британскго производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства и 152-миллиметрового орудия Д-20.

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Фото и видео: Минобороны России