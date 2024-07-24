Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 июля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер указал на то, что военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины.
Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, овладев 25 опорными пунктами.
Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"
Дополнительно бойцами уничтожены 11 минометных расчетов противника. Расчетами противовоздушной обороны ликвидированы четыре беспилотника самолетного типа и 10 пунктов управления БПЛА у армии киевского режима.
Танкисты группировки "Восток" обеспечили проход для российских войск в Урожайном.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все