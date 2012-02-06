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Танкисты группировки "Восток" обеспечили проход для российских войск в Урожайном

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Военнослужащие выполнили задачу на южнодонецком направлении.

Российские танкисты из 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при "Восточной" группировки войск обеспечили проход колоннам войск в селе Урожайное на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Старший механик-водитель с позывным "Стрела" объяснил журналистам, что специалисты работали на высоких скоростях и старались двигаться по территории как можно быстрее.

На новом танке Т-80БВМ работали. Хорошая машина. У него газотурбинный двигатель, который не подводит. Вели колонны, опускали трал. Дистанционно может разминировать магнитные мины, держит противотанковые мины

военнослужащий

Механика-водитель добавил, что для обеспечения безопасности экипажа танкисты активно используют защитные металлоконструкции от FPV-беспилотников. Таким образом кумулятивная струя не доходит до башни танка. Дополнительно боевые расчеты танков оборудованы системами радиоэлектронной борьбы с широким диапазоном частот.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, всу, минобороны, сво, т-80бвм, танки, тихоокеанский флот, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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