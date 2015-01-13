Военнослужащие раскрыли подробности работы на СВО.

Саперы из российской группировки войск "Днепр" ежедневно обнаруживают и уничтожают боеприпасы армии киевского режима производства стран НАТО на ореховском направлении Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в собственном Telegram-канале.

Украинские боевики засыпают населенные пункты в районе Токмака кассетными боеприпасами производства НАТО. Чтобы не допустить жертв среди местного населения... Нередко саперам приходится работать под огнем противника. сообщение Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что военнослужащим чаще обнаруживаются кассетные суббоеприпасы. Военнослужащие заметили, что боеприпасы стандарта НАТО (155-миллиметровые артиллерийские снаряды) начинены 72 суббоеприпасами. При падении на землю частично они не срабатывают . Однако украинские специалисты стараются не дать российским саперам расчистить тот или иной населенный пункт или участок местности. Для этого они подвергаются нападениям со стороны дронов-камикадзе, минометным или артиллерийским обстрелам от ВСУ.

Под Харьковом ликвидированы до 50 иностранных наемников ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России