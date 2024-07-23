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Под Харьковом ликвидированы до 50 иностранных наемников ВСУ

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В МО РФ выложили в соцсети видеозапись после нанесения удара.

Российский боевой расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран на территории Харьковской области, уничтожены около 50 зарубежных инструкторов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи.

пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, иностранные наемники, искандер-м, минобороны, регионы, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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