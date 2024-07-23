Под Харьковом ликвидированы до 50 иностранных наемников ВСУ

Российский боевой расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран на территории Харьковской области, уничтожены около 50 зарубежных инструкторов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.
Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи.
пресс-служба Минобороны РФ
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи.
Фото и видео: Минобороны России
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