Под Харьковом ликвидированы до 50 иностранных наемников ВСУ

В МО РФ выложили в соцсети видеозапись после нанесения удара.

Российский боевой расчет ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран на территории Харьковской области, уничтожены около 50 зарубежных инструкторов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи. пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи.

Фото и видео: Минобороны России