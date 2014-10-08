Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер указал на то, что военнослужащим удалось занять более выгодные рубежи, а также нанести поражение формированиям 32, 41, 110, 151 механизированных, 68 пехотной бригад, 129 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находящимся в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродовка.

Отразили шесть контратак подразделений 53, 151 механизированных, 95 десантно-штурмовой, 68 егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 335 человек личного состава убитыми и ранеными. Бойцами ВС РФ уничтожены у армии киевского режима боевая бронированная машина, четыре автомобиля, гаубица М777 американского производства, три орудия Д-30.

Группировка "Восток" сообщила об уничтожении за сутки трех украинских БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России