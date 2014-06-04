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Группировка "Восток" сообщила об уничтожении за сутки трех украинских БПЛА

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 23 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что военнослужащие за минувший день уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины, а также три пункта боепитания у противников.

Ликвидированы три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта боепитания.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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