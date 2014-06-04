Группировка "Восток" сообщила об уничтожении за сутки трех украинских БПЛА

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 23 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что военнослужащие за минувший день уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины, а также три пункта боепитания у противников.

Ликвидированы три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта боепитания. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Минобороны рассказало о маневрах ПГРК "Ярс" в Марий Эл.

Фото и видео: Минобороны России