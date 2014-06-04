Минобороны рассказало о маневрах ПГРК "Ярс" в Марий Эл

В регионе ведутся военные учения.

Росссийские подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в республике Марий Эл в рамках проводимых военных учений. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что военнослужащие из Йошкар-Олинского ракетного соединения тренируются противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Расчеты отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что ракетные части отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности. Бойцы обеспечения совершат вывод специальной техники из зон условного химического заражения. Дополнительно отрабатываются маневры на дальних подступах к полевым позициям по занятию более выгодного положения по отношению к ДРГ врага.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Минобороны России