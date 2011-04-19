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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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В результате выполненных действий была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по позициям украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". В результате выполненных действий была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре контратаки подразделений трех бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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