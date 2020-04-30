Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки подразделений трех бригад ВСУ

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки подразделений трех бригад украинских войск. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.
Контратаки подразделений трех бригад противника отразили в районах населенных пунктов Тихое, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 145 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и установка РСЗО RAK-SA-12.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Акация".
Видео: Минобороны России
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