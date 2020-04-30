Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки подразделений трех бригад ВСУ

Потери украинских войск составили до 145 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки подразделений трех бригад украинских войск. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

Контратаки подразделений трех бригад противника отразили в районах населенных пунктов Тихое, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 145 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и установка РСЗО RAK-SA-12.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Акация".

Видео: Минобороны России