Волонтёры Донбасса: Руслан Ферима и международное движение "Ежи"

Интервью с добровольцем и активистом, который оказывает системную помощь детским домам Донбасса. Беседует Татьяна Шумихина специально для Piter.TV.

— Сегодня у нас в гостях Руслан Ферима – общественный деятель, бизнесмен, правозащитник детей-сирот, лидер движения "ЕЖИ" и основатель музея истории борьбы с нацизмом "Совесть". Многие знают Руслана по его многолетнему проекту "ЕЖИ": а почему именно это название вы выбрали для международного движения по поддержке детей-сирот Донбасса?

— "ЕЖИ" – это такая своеобразная ассоциация ежа с ребенком-сиротой. Он всегда такой колючий, колкий... Когда-то очень давно, будучи в Донецке, я написал статью с таким сравнением. И журналисты местные подхватили эту идею, начав называть нас "ежами". И мы не стеснялись такого сравнения, взяли это название и с того времени оно "приклеилось" к нам. Мы уже, наверное, последние 17 лет так называемся.

— Чем занимается Ваше движение?

— Основные направления деятельности этой организации — это помощь детям-сиротам, а также развитие спорта в школах-интернатах Донбасса. И, конечно же, с первых денй пытались адаптировать к жизни тех детей, которые заканчивали такие спец. учреждения. Уже будучи взрослыми, после окончания интерната, они особенно сильно нуждаются в поддержке - будь то материальная помощь, советы, адаптация к взрослой жизни. Мы во всём этом участвовали, развивали это направление.

— Детский дом — это всегда сложно. Скажите, пожалуйста, как в зоне боевых действий живут дети-сироты? Как там всё проходит, и помогаете ли Вы им, какое участие принимаете в их жизни?

— Наша история, связанная с сиротством и с войной одновременно началась в 2014 году. Получилось так, что ко мне обратились репортеры, журналисты из "Russia today". Поскольку я общался с огромным количеством директоров на то время по всей Украине, включая Донецкую область, я знал всю информацию : что происходит, как происходит, что происходит с детьми, как там со взрывами, с питанием, проживанием и всё остальное. И, конечно, когда это все случилось, и когда начались первые жёсткие обстрелы, детей старались прятать и перевезти куда-то. Интернаты начали укомплектовываться подальше от фронта. В Иловайске шли боевые действия, на Саур-Могиле шли боевые действия, а скажем, в Шахтёрске, в Снежном, в Торезе, в Амвросиевке – в этих всех городах оставались дети-сироты.

Они не могли никуда выехать, и конечно, Российская Федерация была заинтересована вывезти их быстрее, потому что дети страдали. Всё это было настолько сложно, что надо было что-то срочно делать. Ко мне обратились общественные деятели из Российской Федерации, которые попросили меня повлиять на решение руководителей интернатов, для того, чтобы вывезти этих детей. Я поддерживал, помогал и наша организация делала всё, для того, чтобы вывезти этих детей на территорию Российской Федерации. Таким образом мы спасали детей. Ситуация была очень сложной, очень страшной.

Когда все эти события начались, мы старались поддерживать организации и питанием, и автобусами - мы предоставляли транспорт для того, чтобы эти дети садились в проверенные машины и переезжали на территорию Российской Федерации. Во всём этом участвовали наши волонтеры, и я лично участвовал. Старались: чем больше детей мы спасём, тем лучше.

На данный момент ситуация такая — когда началась СВО, детей, которые остались в интернатах, их всех вывезли на территорию Российской Федерации и они все практически попали в семьи. В дома семейного типа, в семьи - очень быстро распределили этих детей. За время начала СВО и до сегодняшнего дня, те интернаты, которые были пустыми, они начали наполняться, потому что огромное количество детей с прифронтовой зоны и с тех освобожденных территорий, которые уже остались за нами, там огромное количество детей-сирот, у которых родители погибли. Может быть даже очень слабая финансовая ситуация в семье была - родители вынуждены отдать ребенка в государство для того, чтобы он хоть как-то жил, кормился, питался. Очень частая ситуация: папа ушел на фронт, воюет, маме очень тяжело.

Все эти годы мы не останавливали работу по поддержке детей-сирот и специализированных учреждений, продолжаем её и по сей день.

– А как могут помочь в ситуации жители Петербурга?

– Есть огромное количество профильных фондов, которые затрагивают тему сиротства. Вы можете помочь любой из таких легальных организаций, и это будет важный вклад в наше общее дело. Всегда можно проследить – кто и как помогает людям, можно найти и нашу организацию в социальных сетях. Наше сообщество называется МД "ЕЖИ".

– Почему вы выбрали профильным направлением именно тему сиротства?

– Для людей, которые знакомы со мной, ни для кого не секрет, что и я сам в определенный момент жизни, когда-то очень давно учился в интернате. Закончил школу в 1993 году, буквально через 2 года я начал сам зарабатывать деньги, прошёл весь этот путь. В таком юном возрасте я уже старался помогать людям, часто приезжал в подшефный интернат, за мной была закреплена группа, который я и оказывал помощь. Тогда-то у меня и появилась идея, не оставлять этих детей в дальнейшем.

– Чем сегодня живут дети Донбасса? В том числе – дети-сироты? О чем они мечтают, верят ли они в победу и светлое будущее?

– В интернате мы стараемся общаться на другие темы, стараемся не разговаривать о войне. В Донецке каждый ребёнок знает, что это такое, может спокойно определить, какие снаряды летят по звуку прилётов... Они находят осколки во множественных количествах в своих дворах и огородах. И это касается не только интернатовских детей.

Мы же стараемся разговаривать о жизни, о их будущем после интерната, играем в какие-то развивающие игры, стараемся разговаривать на мирные и добрые темы. Наша цель – адаптировать детей к другому пониманию жизни. Потому что в своих учреждениях они "варятся" в своем социуме, к ним редко кто-то приезжает поговорить, скорее привозят какие-то подарки, но не общаются с самими ребятами. Мы же стараемся нести смыслы детям, чтобы выполнить свою основную задачу – адаптировать этих детей к жизни после интерната. Ведь тогда в их жизни и настают самые тяжелые времена. В интернате за ребенком ухаживают, у него всегда есть еда и постель, а во взрослой жизни приходится действовать самостоятельно, лишаясь всей этой поддержки.

– Как я понимаю, вы курируете выпускников интернатов?

– Даже на моей странице в социальной сети ВКонтакте можно найти истории множества таких выпускников. Они вышли во взрослую жизнь, нашли профессию, завели семьи, они общаются и задают вопросы, я их поддерживаю постоянно – в разных форматах. И это уже несколько поколений, прошедших через нашу организацию, которой сейчас исполнилось больше 23 лет.

– Я знаю, что вы также помогаете участникам специальной военной операции, а также военным, которые находятся в госпиталях…

– С момента начала СВО в 2022 году мы сразу подключились к этой работе. Это стало приоритетным направлением работы для нас. Сейчас мы помогаем сразу нескольким батальонам. Огромное количество наших волонтеров и друзей до сих пор, не покладая рук, поддерживают наших защитников. Таким образом мы поддерживаем наших военнослужащих, госпитали, не забывая и про школы-интернаты, детей-сирот и простых жителей прифронтовой зоны. Про тех, кому сегодня особенно тяжело.

– В Санкт-Петербурге вы открыли музей "Совесть". Расскажите об этом проекте!

– Когда-то очень давно, лет 15 назад, когда мы были совсем молодыми, и наблюдали за событиями первого Майдана, можно было заметить первые проявления жестких высказываний украинских лидеров по поводу "избранной нации" и нацизма. Считаю, что это были реальные нацисты, которые не стеснялись своей позиции, заявляя о ней на всю страну. Еще тогда мне пришла идея, что рано или поздно всё это будет настолько усугубляться и превратится в страшные вещи, что необходимо будет проанализировать, зафиксировать эти процессы. Уже тогда многое жестокое говорилось о донецких, русских, "москалях"… Мы поначалу смеялись, думали, что это политика, а оказалось, что это настоящий нацизм.

И мне кажется, важно создавать такие пространства, которые бы чему-то учили подростков, детей и молодёжь, рассказывая простым языком, что такое нацизм. Чтобы наши будущие поколения знали это явление, понимали, какие риски оно несёт. Всё то, что мы увидели на Донбассе, что прочувствовали на себе.

Официально музей ещё не открыт, мы объявим об этом позже, будет дата открытия, всех пригласим в наши стены. Но мы уже работаем как общественное пространство, проводим мероприятия, рассказываем о проявлениях нацизма, его происхождении.

Конечно, центральной темой музей станет тема украинского нацизма и тех событий, что происходят сегодня в Донбассе.

– Какие экспонаты будет содержать ваш музей? Чем планируете пополнять его фонды?

– В своих социальных сетях и на сайте мы призвали всех желающих поддержать музей, обратить внимание, что нам не интересны "военные экспонаты": оружие, снаряды, каски. Мы хотим рассказывать именно об идеологии нацизма, о его смысловой составляющей. Нам интересен интеллектуальный штурм. Мы хотим дать такую картину, которая бы подтверждала неопровержимыми фактами состоянием сегодняшнего нацизма и всех его проявлений.

Могу смело сказать, что те экспонаты, которые мы готовим – это что-то особенное. Такого нет и не было нигде, совсем скоро их смогут оценить петербуржцы и гости города.

Мы очень ждем в своих стенах молодёжь и детей. Хотелось бы, чтобы человек, который вышел из наших стен, чтобы у него не было сомнений и апелляций по поводу понимания нацизма, тех стран, которые его сегодня поддерживают, и необходимости борьбы с этой идеологией.

Поддержать международное движение "ЕЖИ" и музей "СОВЕСТЬ" можно по следующим ссылкам: https://vk.com/md_ezhi и https://vk.com/netnazism

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