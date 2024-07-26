Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе

Министр по обороне проверил тренировки военнослужащих на полигоне.

Российскому министру по обороне Андрею Белоусову в ходе его рабочей поездки в Ленинградский военный округ продемонстрировали подготовку танковых экипажей, операторов беспилотников, минометчиков, артиллеристов и снайперов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что высокопоставленный гость проверил тренировки военнослужащих на одном из местных полигонов.

Министр обороны РФ ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления БПЛА, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями. пресс-служба Минобороны РФ

Заместитель глава Минобороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил начальнику о том, что все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, которые имеют боевой опыт в ходе специальной военной операции. Мероприятия организованы с учетом особенностей применения противником образцов западных вооружений. Дополнительно Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам, отличившимся в зоне СВО, которые в настоящее время проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне.

Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК.

Фото и видео: Минобороны России