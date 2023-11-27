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Ленинградский зоопарк показал, как тигр Амадей проводит утро

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Этот солнечный день Амадей начал с небольшой разминки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 июля рассказали, как амурский тигр Амадей проводит утро в жару.

Этот солнечный день Амадей начал с небольшой разминки. Вместо того, чтобы оставаться в прохладном домике, он вышел в вольер, пробежался по бревнам, потянулся и даже поприветствовал ранних посетителей учреждения. 

Дневная активность для амурского тигра – большая редкость. Эти величественные хищники предпочитают вести сумеречный образ жизни. Наиболее активны они на рассвете и закате, когда прохладнее. Днем большие кошки обычно отдыхают

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее сообщалось о том, что мартышки и макаки из Ленинградского зоопарка спасались от жары с помощью листвы. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: амурский тигр, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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