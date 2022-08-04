Приматы из Ленинградского зоопарка спасаются от жары с помощью листьев

Зелень в этот период становится не только важным источником питательных веществ, но и способом утолить жажду.

Мартышки и макаки из Ленинградского зоопарка спасались от жары с помощью листвы. Об этом 25 июля рассказали в пресс-службе учреждения.

В павильоне "Приматы" у нас живут мартышки Шмидта и львинохвостые макаки, или вандеру. Эти два вида приматов, хотя и выглядят по-разному, имеют много общего. Например, они обожают проводить время на деревьях. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Рацион у мартышек Шмидта и вандеру тоже схож: в знойную погоду они предпочитают есть листву. Зелень в этот период становится не только важным источником питательных веществ, но и способом утолить жажду.

В тропических влажных лесах приматы наслаждаются листьями фикуса, акации и альбиции. В петербургском зоопарке для них подготовили не менее вкусную альтернативу: в домик вандеру Дамана и Леонса положили листья ивы и малины, а в кормушку мартышек Шмидта – листья березы.

Ранее на Piter.TV: День капибары отметят в Ленинградском зоопарке 27 июля.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка