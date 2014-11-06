День капибары отметят в Ленинградском зоопарке 27 июля

Участие в программе бесплатное, требуется лишь приобрести входной билет в зоопарк.

В субботу, 27 июля, Ленинградский зоопарк организует специальное мероприятие, посвященное Дню капибары. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Гостям предлагается принять участие в интерактивной программе, где они смогут узнать интересные факты о капибарах, их образе жизни и взаимоотношениях с другими обитателями. Также будут проведены мастер-классы, позволяющие проявить творческие способности и "Фитнес от капибар" для любителей спорта.

Самые любознательные посетители также смогут проверить свои знания в викторине и квест-игре. Ленинградский зоопарк совместно с "Почтой России" предоставит возможность изготовить и отправить открытку в любую точку России или даже за рубеж прямо с территории зверинца.

Участие в программе бесплатное, требуется лишь приобрести входной билет в зоопарк.

Ранее мы сообщили о том, что детенышу ленивца из Ленинградского зоопарка придумали имя.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк