Детенышу ленивца из Ленинградского зоопарка придумали имя

Более трех недель жители города предлагали в комментариях к посту свои варианты имен. Всего было их предложено более 1500.

Жители Петербурга выбрали имя для малыша двупалых ленивцев Ирвина и Сони. Об этом сообщили в Ленинградском зоопарке.

Малыш родился 2 марта 2024 года. По традиции сотрудники зверинца объявили конкурс на лучшее имя для очаровательного детёныша. Более трех недель жители города предлагали в комментариях к посту свои варианты имен. Всего было их предложено более 1500.

В этoт раз oказалoсь немалo "вкусных" кличек: Кoкoс, Маффин, Брауни. Среди предложений были гибриды имён папы и мамы. Например, Сoвин или Ирсoн. Не oбoшлoсь без известных ленивцев – герoев мультфильмoв – Сида и Блица. И куда же без Лёни! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Всего выбрали шесть лучших имен. Затем началось голосование. Их написали на дольках яблока, и выбор сделал глава семейства ленивцев Ирвин. Теперь малыша-ленивца зовут Мокко. Так его предложила назвать пятилетняя дочь победительницы конкурса – Елены. Девочка получит два билета в зоопарк.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк