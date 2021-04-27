Тигру Зевсу из Ленинградского зоопарка исполнилось два года

Зевс дружелюбен к людям: ему нравятся и сотрудники, и посетители.

Сегодня тигр Зевс, привезенный в Петербург из Мариуполя, отмечает свой второй день рождения. Зевс находится под опекой издания "Петербургский дневник", которое подготовило для тигра особый подарок - 40 кв.м. зеленого газона.

Несмотря на то, что Зевсу уже два года, он все еще считается тигренком. Он переходит из стадии котенка в полноценного взрослого тигра. Хотя его повадки уже взрослые, он все еще любит играть, как маленький.

Зевс - не единственный тигр в Ленинградском зоопарке, но они живут отдельно. Тигры - одиночные животные, и им не нужна компания. Оба тигра - самцы, и они могут беспокоиться друг о друге.

По словам ведущего зоолога отдела "Хищные млекопитающие" Юлии Гилицкой, Зевс дружелюбен к людям: ему нравятся и сотрудники, и посетители. Это неудивительно, поскольку с самого рождения его жизнь связана с людьми. Когда Зевс поступил в зоопарк, он был маленьким и слабым котенком, от которого отказалась мать. Сотрудники зоопарка до сих пор сталкиваются с некоторыми проблемами, связанными с его здоровьем. Однако, несмотря ни на что, Зевс остается диким хищником.

Ранее мы сообщили о том, что строительство большого зоопарка все еще планируется в Петербурге.

Фото: Дмитрий Фуфаев/ "Петербургский дневник"