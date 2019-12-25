Строительство большого зоопарка все еще планируется в Петербурге

Вице-губернатор Борис Пиотровский в ходе прямой линии правительства Петербурга заявил, что условия содержания животных в Ленинградском зоопарке полностью соответствуют международным стандартам.
Пиотровский ответил на вопросы горожан, объяснив, что жираф в зоопарке старше 20 лет и содержится отдельно, поскольку в таком возрасте ему сложно социализироваться и некомфортно находиться рядом с другими животными.
Вице-губернатор также подчеркнул, что Ленинградский зоопарк является памятником архитектуры. Сейчас разрабатывается концепция развития для его постепенной реконструкции и реставрации. Вскоре город планирует вернуться к строительству большого зоопарка", добавил Пиотровский.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали полосатую крылатку.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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