Строительство большого зоопарка все еще планируется в Петербурге

Ленинградский зоопарк является памятником архитектуры. Сейчас разрабатывается концепция развития для его постепенной реконструкции и реставрации.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в ходе прямой линии правительства Петербурга заявил, что условия содержания животных в Ленинградском зоопарке полностью соответствуют международным стандартам.

Пиотровский ответил на вопросы горожан, объяснив, что жираф в зоопарке старше 20 лет и содержится отдельно, поскольку в таком возрасте ему сложно социализироваться и некомфортно находиться рядом с другими животными.

Вице-губернатор также подчеркнул, что Ленинградский зоопарк является памятником архитектуры. Сейчас разрабатывается концепция развития для его постепенной реконструкции и реставрации. Вскоре город планирует вернуться к строительству большого зоопарка", добавил Пиотровский.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали полосатую крылатку.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк