В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали полосатую крылатку

Крылатка-зебра – ядовитый вид, который представляет угрозу для жизни человека.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 14 июля петербуржцам показали фотографии крылатки-зебры или полосатой крылатки. Обитает эта рыба в тропических водах Тихого, Индийского, Атлантического океанов.

Полосатая крылатка ведет ночной образ жизни, а днем скрывается в пещерах среди камней и кораллов, плотно прижавшись брюхом к поверхности и выставив наружу колючие ядовитые плавники.

Неподвижно замирая на одном месте, крылатка обретает сходство с водорослями. Не замечая скрытой угрозы, ее добыча, небольшие рыбки, неожиданно попадают в широко раскрытый рот. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Крылатка-зебра – ядовитый вид, который представляет угрозу для жизни человека. Даже после гибели рыбы яд сохраняет свою силу в течение длительного времени.

В Ленинградском зоопарке полюбоваться этой красавицей можно на первом этаже павильона "Экзотариум".

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка