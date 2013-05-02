В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали полосатую крылатку

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 14 июля петербуржцам показали фотографии крылатки-зебры или полосатой крылатки. Обитает эта рыба в тропических водах Тихого, Индийского, Атлантического океанов.
Полосатая крылатка ведет ночной образ жизни, а днем скрывается в пещерах среди камней и кораллов, плотно прижавшись брюхом к поверхности и выставив наружу колючие ядовитые плавники.
Неподвижно замирая на одном месте, крылатка обретает сходство с водорослями. Не замечая скрытой угрозы, ее добыча, небольшие рыбки, неожиданно попадают в широко раскрытый рот.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Крылатка-зебра – ядовитый вид, который представляет угрозу для жизни человека. Даже после гибели рыбы яд сохраняет свою силу в течение длительного времени.
В Ленинградском зоопарке полюбоваться этой красавицей можно на первом этаже павильона "Экзотариум".
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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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