Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана играет в жару

Если у вас нет возможности охладиться таким образом, можно просто наблюдать за играми медведицы — это тоже освежает.

В четверг, 11 июля, в Петербурге ожидается жара до +30 градусов. Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показала, как лучше всего провести такой жаркий день.

На видео, опубликованном в социальных сетях зоопарка, Хаарчаана весело играет в своем личном бассейне с мячом.

Как добавили в пресс-службе зоопарка, если у вас нет возможности охладиться таким образом, можно просто наблюдать за играми медведицы — это тоже освежает.

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали семью японских макак.

Фото: Pxhere