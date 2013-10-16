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К губернаторским выборам в Петербурге подготовят более 2 тыс. наблюдателей
Вчера, 23:19
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К губернаторским выборам в Петербурге подготовят более 2 тыс. наблюдателей

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В Общественной палате города состоялось заседание Штаба общественного наблюдения за выборами.

В Общественной палате Петербурга 26 июля состоялось заседание Штаба общественного наблюдения за выборами. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В работе круглого стола поучаствовали эксперты из Северной столицы, Мурманска, Новгорода и Ленобласти, представители независимого общественного мониторинга. Было отмечено, что к выборам подготовят более 2 тыс. наблюдателей.

Сейчас, естественно, в самом разгаре подготовка к проведению общественного наблюдения за голосованием, и у нас сегодня есть уникальная возможность действительно обменяться практиками и поделиться опытом для того, чтобы предстоящие выборы прошли максимально открыто. 

Ирина Соколова, председатель общественной палаты Петербурга

Главными вопросами для обсуждения стали открытость выборов, борьба с фейками, в том числе – публичность избирательного процесса. 

Напомним, губернаторские выборы в Петербурге в 2024 году пройдут с 6 по 8 сентября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: выборы губернатора петербурга, наблюдатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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