Платной парковкой с начала года в Петербурге воспользовались свыше 6 млн раз

В приложении "Парковки Санкт-Петербурга" скоро появятся новые полезные функции.

Свыше 6 млн парковочных сессий совершили автомобилисты через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга". Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Этот онлайн-сервис уже более 2 лет остается самым популярным способом оплаты стоянки в историческом центре Петербурга. Отмечается, что на него приходится свыше 60% от всех оплат.

В приложении скоро появятся новые полезные функции. Речь идет об информировании пользователей о перехватывающих и городских автостоянках, отображении парковочных мест для людей с ограниченными возможностями, о push-уведомлениях об эвакуации, механизме автоматического продления парковочной сессии и возможности оплаты штрафов в приложении.

Ранее мы рассказывали о том, что платные автостоянки создадут у "Острова фортов".

Фото: Piter.TV