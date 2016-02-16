Госсистему парковочного пространства Петербурга модернизируют

Автомобилисты будут получать push-уведомления об эвакуации их машин и в онлайн-режиме находить штрафстоянку, на которую переместили их транспортное средство.

Государственную информационную систему Единого городского парковочного пространства Петербурга модернизируют. В настоящее время Городской центр управления парковками проводит конкурс на привлечение подрядчика, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В систему для пользователей платной стоянкой внедрят информацию о городских и перехватывающих парковках. Также обеспечат функцию настройки отображения мест для людей с ограниченными возможностями.

Модернизация госсистемы позволит ускорить оформление парковочных разрешений и автоматизировать процессы формирования и ведения реестра льготных парковочных разрешений и абонементов на месяц, год. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Кроме того, автомобилисты будут получать push-уведомления об эвакуации их машин и в онлайн-режиме находить штрафстоянку, на которую переместили их транспортное средство. В мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербург" создадут "Профиль велосипедиста", где пользователи смогут увидеть доступные и безопасные веломаршруты, парковки для велосипедов и проложить удобный для своего передвижения маршрут.

Помимо этого, мобильное приложение адаптируют для работы на смартфонах Honor и Huawei, а Федеральная служба судебных приставов будет получать информацию о нахождении транспортных средств должников.

При этом планируется не только модернизация информационной системы Единого городского парковочного пространства, но и полная замена программного обеспечения на отечественные аналоги. В частности, будет произведена замена системы мониторинга и управления, операционных систем, серверного и связующего ПО, геоинформационных и навигационных средств, средств хранения данных и т. д. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Работы по модернизации и обновлению государственной системы завершат до конца 2024 года.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)