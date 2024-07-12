Произошел сбой в работе приложения и сайта "Парковки Санкт-Петербурга"

Водителям рекомендуют использовать паркоматы и приложение "Парковки России" до завершения экстренных технических работ.

Днем 18 октября в Санкт-Петербурге перестали работать официальное мобильное приложение и сайт сервиса "Парковки Санкт-Петербурга". Пользователи столкнулись с сообщениями об отсутствии подключения к интернету или видели пустой экран при попытке доступа к услугам.

Как сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковками, причиной перебоев стали экстренные технические работы. Водителей начали информировать о возможных трудностях при оплате парковочных сессий через SMS, приложение, Сбер и Telegram-бота. Для оплаты доступны паркоматы и приложение "Парковки России", напомнили автомобилистам в ведомстве.

Специалисты работают над восстановлением сервиса. На время устранения неполадок водителям рекомендуется использовать альтернативные способы оплаты парковки. О сроках возобновления полноценной работы системы будет сообщено дополнительно.

Фото: Piter.TV