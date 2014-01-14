Делегация из Киргизии изучает работу системы парковок в Петербурге

В завершении беседы обе стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество и развивать совместные проекты в области модернизации транспортной инфраструктуры городов.

Делегация из Киргизии провела рабочую встречу с руководством Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга, обсудив вопросы обустройства парковочного пространства, пишет "Петербург2".

Пресс-служба учреждения сообщает, что делегация из Бишкека прибыла в Петербург для изучения функционирования местной системы парковок с целью перенять опыт и применить аналогичный механизм в столице Киргизии, где уже запущен экспериментальный проект платных парковок.

Михаил Курдяев, возглавляющий Центр управления парковками, представил гостям подробный доклад о создании единой городской парковочной системы в Петербурге. В выступлении освещены юридические основания, этапы подготовки и запуска системы, действующие механизмы контроля и планы дальнейшего совершенствования.

Представитель киргизской стороны, председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев, положительно оценил достижения Петербурга, особо отметив продвинутые технологии, применяемые в управлении парковочным пространством, такие как мобильное приложение для платежей и автоматизацию процессов контроля.

В завершении беседы обе стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество и развивать совместные проекты в области модернизации транспортной инфраструктуры городов.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты из Петербурга провели встречу со спикером парламента Северной Осетии.

Фото: Piter.TV