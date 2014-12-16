Депутаты из Петербурга провели встречу со спикером парламента Северной Осетии

Парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга встретились с главой парламента Республики Северная Осетия-Алания Таймуразом Тускаевым. Депутат Андрей Рябоконь поделился информацией о встрече, отметив, что она состоялась в рамках рабочей поездки делегации петербургского парламента во Владикавказ.
По словам депутата, участники встречи обсудили вопросы, касающиеся укрепления парламентского взаимодействия и совместного продвижения законопроектов.
Стороны также рассмотрели темы взаимного экономического сотрудничества, разработки бюджетов регионов, вопросов торговли и экономики, а также перспектив межрегионального туризма и культурных обменов
Ранее мы сообщили о том, что Петербург подарит Мариуполю парк для занятий спортом и семейных прогулок.
Фото: Telegram / Рябоконь Андрей
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