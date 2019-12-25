Петербург подарит Мариуполю парк для занятий спортом и семейных прогулок

Рабочие приступили к очистке местности, демонтировав старые постройки и начав подготовку площадок для дальнейшего обустройства.

Территория парка на Левобережье Мариуполя, вблизи детских лагерей "Воин", подвергается благоустройству силами Санкт-Петербурга. Новый парк обзаведется разнообразными зонами для занятий спортом и семейных прогулок.

Рабочие приступили к очистке местности, демонтировав старые постройки и начав подготовку площадок для дальнейшего обустройства.

Опыт успешного восстановления аналогичных объектов позволяет Петербургу уверенно утверждать, что уже в текущем году мариупольцам будет представлен современный парк, обеспечивающий комфортные условия для отдыха и открывающий живописный вид на побережье Азовского моря.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская делегация провела встречу с мэром Йоханнесбурга.

Фото: Telegram / Побратимство Петербурга и Мариуполя