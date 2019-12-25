Петербург подарит Мариуполю парк для занятий спортом и семейных прогулок

Территория парка на Левобережье Мариуполя, вблизи детских лагерей "Воин", подвергается благоустройству силами Санкт-Петербурга. Новый парк обзаведется разнообразными зонами для занятий спортом и семейных прогулок.
Рабочие приступили к очистке местности, демонтировав старые постройки и начав подготовку площадок для дальнейшего обустройства.
Опыт успешного восстановления аналогичных объектов позволяет Петербургу уверенно утверждать, что уже в текущем году мариупольцам будет представлен современный парк, обеспечивающий комфортные условия для отдыха и открывающий живописный вид на побережье Азовского моря.
Ранее мы сообщили о том, что петербургская делегация провела встречу с мэром Йоханнесбурга.
Фото: Telegram / Побратимство Петербурга и Мариуполя
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