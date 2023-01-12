Петербургская делегация провела встречу с мэром Йоханнесбурга

Во время встречи стороны рассмотрели ряд проектов и предложений, направленных на укрепление двусторонних связей.

Делегация Санкт-Петербурга, возглавляемая заместителем председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Ольгой Горышиной, провела встречу с руководством муниципалитета Южно-Африканской Республики — мэром Йоханнесбурга Селло Инок Дадоа Мореро и членами администрации. Об этом проинформировала российская дипломатическая миссия в ЮАР.

Ольга Горышина отметила наличие значительных возможностей для совместной работы в сферах экологии, устойчивого развития, природоохранных инициатив, культурных обменов и технологий транспортного планирования.

Во время встречи стороны рассмотрели ряд проектов и предложений, направленных на укрепление двусторонних связей.

Присутствовали дипломаты из посольства России в ЮАР, сотрудники торгового представительства нашей страны, а также представители делового сообщества северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что школьники с Кубы провели две недели в Петербурге по приглашению губернатора.

Фото: Посольство России в ЮАР