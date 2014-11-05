Школьники с Кубы провели две недели в Петербурге по приглашению губернатора

Делегация подростков из Кубы посетила культурные объекты, участвовала в мастер-классах и творческих вечерах.

По приглашению губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербург прибыла делегация школьников из Республики Куба. Визит состоялся в рамках проекта "Международные молодежные смены", реализуемого городом.

Городской Дворец творчества юных организовал приём 15 подростков из Кубы. Для них была подготовлена насыщенная программа, включающая культурные и образовательные мероприятия. С 22 июня по 5 июля участники знакомились с историей и традициями России, принимали участие в занятиях, линейках, квестах, концертах и мастер-классах в центре "Зеркальный" вместе с петербургскими школьниками.

Много лет назад, в советские времена, "Зеркальный" уже принимал ребят с Острова Свободы. Радостно видеть, что традиции дружбы с Кубой продолжаются Генеральный директор Городского дворца творчества юных Мария Катунова

В день прибытия делегации 23 июня состоялась торжественная линейка, на которой флаговые группы Морского клуба "Юнга" торжественно вынесли флаги двух государств. Прозвучали гимны России и Кубы, а завершилось мероприятие обращением с лозунгом: "¡Cuba, amiga, Rusia está contigo!" — "Куба, подруга, Россия с тобой!".

На следующий день гости из Кубы отправились на экскурсию по Петербургу и его пригородам, в том числе посетили Нижний парк и парк Александрия в "Петергофе", а также Фермерский дворец. Экскурсии проводили школьники Гимназии №148 имени Сервантеса.

В мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" 27 июня состоялась встреча губернатора Беглова с представителями Кубы и Венесуэлы. В рамках мероприятия прошли совместные выступления: участники исполняли русские и испаноязычные композиции, в том числе "Guantanamero" и "Матушка-земля, белая березонька", а также танцевали "Русскую кадриль".

Ранее Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков.

Фото: пресс-служба организаторов