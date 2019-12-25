Петербуржцы воспользовались приложением "Парковки России" восемь млн раз за три года

С момента запуска приложения в феврале 2022 года его скачали и зарегистрировались в нём более 450 тысяч водителей.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что за последние три года приложение "Парковки России" было использовано водителями из Петербурга более восьми миллионов раз.

Ликсутов напомнил, что изначально приложение называлось "Парковки Москвы" и использовалось только в столице. Однако позже оно было переименовано и адаптировано для Санкт-Петербурга, что позволило значительно расширить аудиторию пользователей.

С момента запуска приложения в феврале 2022 года его скачали и зарегистрировались в нём более 450 тысяч водителей. Наибольшее количество оплат парковочных мест через приложение было совершено жителями Петербурга (около 4,9 миллиона транзакций), Москвы (один миллион транзакций), Ленинградской области (550 тысяч транзакций) и Московской области (316 тысяч транзакций).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют сделать гибкие тарифы на платную парковку.

Фото: Piter.TV