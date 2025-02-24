В Петербурге планируют сделать гибкие тарифы на платную парковку

Пока сроки внедрения такого тарифа не определены, но в январе власти уже утвердили максимальный возможный тариф – 391 рубль за час.

В Петербурге городские власти рассматривают возможность изменения стоимости платных парковок в зависимости от загруженности мест. В районах, где свободных мест почти нет, водителям придётся платить больше, рассказал "Деловой Петербург".

Отмечается, что на данный момент из-за ставки в 100 рублей в час не удаётся полностью отрегулировать трафик. Местные жители не могут припарковаться у своих домов из-за отсутствия мест. Система с гибкими тарифами должна снизить нагрузку на популярные парковочные зоны.

Пока сроки внедрения такого тарифа не определены, но в январе власти уже утвердили максимальный возможный тариф – 391 рубль за час.

В Москве уже работает такая система, но в Петербурге ситуацию осложняет наличие льготных разрешений, позволяющих местным жителям занимать парковки без ограничений.

Фото: Piter.tv