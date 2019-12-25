Каршеринг в Петербурге начал брать плату за завершение аренды в центре города

Водителей каршеринга в центре Петербурга ждет доплата.

Каршеринговые операторы в Санкт-Петербурге начали вводить дополнительную оплату за завершение аренды автомобиля в зонах платной парковки в центре города. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Петербург".

В сервисе отметили, что изменение связано с новыми правилами, установленными Смольным. Доплата за завершение аренды в так называемой "фиолетовой" зоне составит около 90 рублей. Это меньше, чем стоимость обычной часовой парковки.

С 15 октября на центральных улицах Петербурга подорожала платная парковка. Теперь час стоянки в наиболее загруженных районах стоит 360 рублей. На менее загруженных улицах тариф составляет от 100 до 280 рублей за 60 минут.

В компаниях подчеркнули, что мера направлена на адаптацию к новым городским тарифам и позволит поддерживать баланс между стоимостью аренды и затратами на обслуживание автомобилей в центре города.

Ранее сообщалось, что парковка в Петербурге подорожает в четырех районах.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания