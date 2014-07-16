Платные автостоянки создадут у "Острова фортов"

Планируется организовать платные парковки на трех участках: участок 72 на Цитадельском шоссе площадью 25,4 тыс. кв. м, участки 17 и 18 общей площадью 5,3 тыс. кв. м на Цитадельской дороге.

Комитет по транспорту Петербурга отправил на антикоррупционную экспертизу распоряжение, которое предусматривает создание двух платных парковок в районе парка "Остров фортов" в Кронштадте. Стоимость часа парковки составит 100 рублей. Распоряжение было отправлено на экспертизу 4 июля.

Согласно документу, планируется организовать платные парковки на трех участках: участок 72 на Цитадельском шоссе площадью 25,4 тыс. кв. м, участки 17 и 18 общей площадью 5,3 тыс. кв. м на Цитадельской дороге. Парковка на Цитадельской дороге рассчитана на 152 автомобиля, а первый этап создания парковки на Цитадельском шоссе предполагает создание 163 парковочных мест.

В июле 2022 года директор "Городского центра управления парковками" Михаил Кудрявцев объявил, что парковки около "Острова фортов" смогут вместить 600 автомобилей. В "Городском центре управления парковками" подтвердили, что обе парковки будут открыты в третьем квартале текущего года.

Фото: пресс-служба "Острова фортов"