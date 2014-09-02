ВС РФ с помощью "Искандера-М" поразили склад ВСУ в Краматорске

Минобороны РФ показало видео выполнения боевой задачи в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы ракетным ударом из отечественного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения армии киевского режима, расположенного в городе Краматорске. Уничтожены реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства, РСЗО "Град", пять танков противника и до десяти боевых машин Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Нанесен ракетный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и месту скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в промзоне. пресс-служба Минобороны РФ

Белоусову показали подготовку танкистов в Ленинградском военном округе.

Фото и видео: Минобороны России