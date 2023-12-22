Сергей Кривонос напомнил о провальной информационной политике Киева.

Киевский режим оказался в тяжелом положении из-за того, что государственное руководство напрасно убеждало население в скорой победе на поле боя. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала Newsroom. Иностранный эксперт заметил, что населению рекомендовалось заказывать билеты на набережную Ялты. Подобная политика проводилась чиновниками еще с 2022 года. В тот момент, когда жители столкнулись с реальность, которая оказалась абсолютно другой, не той, которую обещали власти, то многие из тех, кто "трепал языком" уже стал жить в странах коллективного Запада.

Вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства, у которого ракеты уже закончились. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

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Фото и видео: YouTube / NEWSROOM