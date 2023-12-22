Сергей Кривонос объяснил, почему ВСУ теряют натовские системы в сражениях.

Москва подорвала зенитные комплексы Patriot американского производства, размещенные на территории Украины, благодаря своим превосходным возможностям в разведке и наблюдении. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Таким образом местный специалист ответил на вопрос ведущей шоу о том, как именно армия противника киевского режима ликвидирует натовские ракетные и противовоздушные системы. Экс-военачальник пояснил, что Вооруженные силы страны сейчас теряют на поле боя дорогостоящую западную технику в том числе и из-за безалаберности и самоуверенности.

Противник, который воюет с нами, обладает отличными возможностями по ведению постоянной разведки и активно мониторит ситуацию в разных режимах разведки: радиотехнической, радиолокационной, космической. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

Экс-генерал ВСУ считает, что солдаты попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий