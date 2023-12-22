Сергей Кривонос оценил работу командования ВСУ по эвакуации солдат.

Солдаты Вооруженных сил Украины попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. Это сделало невозможным эвакуацию раненых с поля боя. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Иностранный аналитик заметил, что армия киевского режима потеряла время на территории.

То, что бросили людей, которые попали в плен - позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене, где каждый человек должен быть учтен. И командир должен заранее продумывать. Сергей Кривонос, эксперт

Бывший украинский военнослужащий заметио, что проблема в ВСУ является системной, так как случаи оставления раненых в сражениях со смертельными исходами, по его словам, фиксировались командованием еще в Дебальцево в 2015 году, а также в период за 2022-2023 года. Многие из бойцов просто замерзли без необходимых ресурсов.

"Как так вышло?". Генерал ВСУ обрушился на главу ГУР из-за маневра России.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий