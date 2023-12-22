Сергей Кривонос сообщил о сложной ситуации в Запорожье.

Разведывательное управление киевского режима потерпело неудачу, поскольку российская армия сейчас активно продвигается в зоне проведения своей специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала "Прямой" отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Иностранец добавил, что лично беседовал с действующими военнослужащими ВСУ, находившимися на передовой линии. Бойцы сообщили эксперту, что интенсивность летних боев на территории Запорожской области — просто детская прогулка по сравнению с тем, с чем сейчас столкнулась украинская армия на поле боя. Он отметил, что не понимает, как глава ГУР Кирилл Буданов* (Внесен в реестр террористов и экстремистов) пропустил такой удар со стороны противника.

Здесь надо смотреть трезво. Я понимаю, насколько сложная сейчас ситуация для генерала Сырского, <…> но, к сожалению, провал разведки, которая не учла возможности противника, <…> должен быть расследован. Нужно задать вопрос: "Как же так? Как же так не учли? Сергей Кривонос, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий