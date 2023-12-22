Сергей Кривонос оценил мечты Владимира Зеленского.

Украинские военнослужащие не обещали президенту страны Владимиру Зеленскому взять под контроль Крым, поэтому его мечта "выпить кофе на набережной Ялты" — это его личная проблема. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала "Фабрика новостей" отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Офицер счел нецелесообразным замену должностного лица, ответственного за армию киевского режима. Он не поддерживает предложение по замене Валерия Залужного другим военачальником. По словам иностранного аналитика, эта ситуация серьезно дестабилизирует обстановку в ВСУ и стране.

ВСУ не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе... Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

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Фото и видео: YouTube / Фабрика новин