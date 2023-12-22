Сергей Кривонос оценил ситуацию с Валерием Залужным.

Иностраннный эксперт считает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала "Прямой" генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Таким образом аналитик прокомментировал прессе общественный скандал, связанный с вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силам Украины Валерия Залужного.

Он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

Ранее бывший депутат из Верховной рады Борислав Береза заявил СМИ о том, что Валерия Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис украинского президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров.

Генерал ВСУ в отставке считает, что Запад шокирован действиями офиса Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий