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На Кадетском бульваре завершились работы по замене асфальтобетонного покрытия
Сегодня, 12:33
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На Кадетском бульваре завершились работы по замене асфальтобетонного покрытия

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Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальта.

В Пушкине на Кадетском бульваре завершились работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Площадь ремонта составила 13 тыс. "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ. 

Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Полотно выполнено из  прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, что позволит увеличить срок службы магистрали. В ближайшее время дорожники сдадут работы по ремонту  тротуаров и восстановят нарушенное благоустройство.

Ранее мы писали, что в КРТИ отчитались о ремонте дорог на проспекте Медиков и на Будапештской улице.

Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

 

Теги: замена асфальтобетонного покрытия, кадетский бульвар, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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