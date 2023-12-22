Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальта.

В Пушкине на Кадетском бульваре завершились работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Площадь ремонта составила 13 тыс. "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Полотно выполнено из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, что позволит увеличить срок службы магистрали. В ближайшее время дорожники сдадут работы по ремонту тротуаров и восстановят нарушенное благоустройство.

Ранее мы писали, что в КРТИ отчитались о ремонте дорог на проспекте Медиков и на Будапештской улице.

Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры