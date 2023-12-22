В КРТИ отчитались о ремонте дорог на проспекте Медиков и на Будапештской улице

Отмечается, что в этом году в городе на Неве отремонтируют более 100 километров автодорог.

В Петербурге продолжается ремонт дорог на проспекте Медиков и Будапештской улице. В пресс-службе КРТИ сегодня, 27 апреля, отчитались о выполненных работах.

Ремонт выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас специалисты приводят в нормативное состояние проспект Медиков и Будапештскую улицу. Общая протяженность объектов составляет порядка 9 км.

На проспекте Медиков специалисты приступили к фрезерованию старого асфальта, переустановке бордюрного камня. Планируется обновление дороги на всей протяженности проспекта. Подрядчик обновит 1,08 километра дорожной одежды, отремонтирует тротуары, нанесет разметку термопластиком и восстановит нарушенное благоустройство.

Во Фрунзенском районе на данный момент выполнили фрезерование изношенного покрытия на всей площади, сейчас производится укладка асфальтобетона. Дорожная техника работает на участке от улицы Фучика до Малой Балканской улицы. Специалистам предстоит обновить более 95 тыс. "квадратов" дорожного полотна, привести в порядок бордюрный камень, нанести разметку, вернуть благоустройство.

Отмечается, что в этом году в городе на Неве отремонтируют более 100 километров автодорог.

Ранее мы писали, что до 9 мая будет ограничено движение транспорта по Будапештской улице от Альпийского переулка до Балканской улицы. До 7 мая планируется ограничить проезд от улицы Фучика до проспекта Славы, включая перекресток с улицей Турку.

Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры