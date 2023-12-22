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На улице Пограничника Гарькавого "легковушка" сбила школьника на самокате
Сегодня, 22:06
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На улице Пограничника Гарькавого "легковушка" сбила школьника на самокате

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В результате ДТП 9-летнего самокатчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием 9-летнего самокатчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В среду, 8 мая, в полицию Красносельского района поступила информация об аварии с наездом на ребенка у дома 1 по улице Пограничника Гарькавого. Было установлено, что автомобиль Skoda Octavia сбил 9-летнего мальчика, который ехал на самокате и пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник не сопровождался взрослыми. 

В результате ДТП несовершеннолетнего самокатчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: девочку-подростка сбила машина во дворе на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с самокатом, сбили мальчика, улица пограничника гарькавого
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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