На улице Пограничника Гарькавого "легковушка" сбила школьника на самокате

В результате ДТП 9-летнего самокатчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием 9-летнего самокатчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 8 мая, в полицию Красносельского района поступила информация об аварии с наездом на ребенка у дома 1 по улице Пограничника Гарькавого. Было установлено, что автомобиль Skoda Octavia сбил 9-летнего мальчика, который ехал на самокате и пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник не сопровождался взрослыми.

В результате ДТП несовершеннолетнего самокатчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Фото: Piter.TV