Оглашен приговор виновнику смертельного ДТП у дома по улице Пограничника Гарькавого

Водитель в наркотическом опьянении насмерть сбил пенсионерку.

Прокуратура Красносельского района рассказала о приговоре по уголовному делу в отношении Романа Циорбы. Он признан виновным по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения при управлении автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что 28 октября 2024 года мужчина, управляя автомобилем Ford Fiesta в состоянии наркотического опьянения, сбил 77-летню женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу вблизи дома 21 по улице Пограничника Гарькавого. Женщина скончалась на месте происшествия.

Суд назначил Циорбе наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей – дочери погибшей – о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

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Фото: Piter.tv