Байкер наехал на женщину на Искровском проспекте

В результате аварии пешеход получила серьезные травмы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на Искровском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 июня возле дома 1 49-летний водитель мотоцикла BMW наехал на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 44-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила серьезные травмы, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Руставели скончался водитель мотоцикла Honda. Байкера сбил управлявший автомобилем Renault.

Фото: Telegram / Мегаполис