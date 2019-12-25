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Байкер наехал на женщину на Искровском проспекте
Сегодня, 16:31
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Байкер наехал на женщину на Искровском проспекте

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В результате аварии пешеход получила серьезные травмы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на Искровском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 5 июня возле дома 1 49-летний водитель мотоцикла BMW наехал на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 44-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила серьезные травмы, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Руставели скончался водитель мотоцикла Honda. Байкера сбил управлявший автомобилем Renault. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, искровский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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